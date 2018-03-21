Исламисты из Боко Харам освободили около 80 похищенных школьниц

По словам местного жителя, боевики назвали свои действия "предупреждением" и потребовали "больше не отправлять дочерей в школу"

Исламисты из террористической организации Боко Харам освободили 76 похищенных школьниц. Об этом сообщило в среду, 21 марта, правительство Нигерии, передает Deutsche Welle.

Речь идет о девочках, похищенных в феврале 2018 года в деревне на северо-востоке Нигерии. Министр информации Нигерии Лай Мохаммед сообщил, что возвращение 76 человек "документально подтверждено". Освобождение учениц также подтвердил в Twitter советник президента Нигерии.

О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо. Утром девочек "привезли на девяти автомобилях и оставили около школы", отметил он.

По словам местного жителя, боевики назвали свои действия "предупреждением" и потребовали "больше не отправлять дочерей в школу".

Во вторник, 20 марта, правозащитная организация Amnesty International заявила, что силы безопасности Нигерии за несколько часов до нападения на деревню получили предупреждения о движении автомобилей исламистов в направлении деревни. Правозащитники призвали власти страны к расследованию "непростительных провалов".

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В апреле 2014 года Боко Харам похитила более 270 школьниц. Некоторым удалось бежать, еще 82 школьницы были освобождены только в 2017 году. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Примерно 100 девочек могут по-прежнему находиться в плену у террористов. С 2009 года, когда исламистская группировка активизировала свою деятельность, в результате столкновений были убиты более 20 тыс человек, еще около 2 млн были вынуждены бежать из своих домов.

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