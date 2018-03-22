Президент Перу ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Президент заявил об отставке накануне голосования об его импичменте в Конгрессе

Президент Перу Педро Кучински ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение он принял на фоне обвинений, что он скрыл свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

Также Кучински через офшорную фирму законно уклонялся от уплаты налогов в США.



Завтра в Конгрессе должно было пройти голосование об импичменте президента.

Кучински в официальном обращении не признал себя виновным, но сказал, что для страны будет лучше, если он сам уйдет.

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