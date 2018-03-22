Дело Скрипаля: НАТО предлагает Британии помощь в расследовании

Генсек НАТО призвал Россию предоставить Организации по запрещению химического оружия всю информацию о нервно-паралитическом веществе "Новичок"

НАТО предложила Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщает Deutsche Welle.

"У Альянса нет причин сомневаться в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ "Новичок" экспертам Организации по запрещению химического оружия.

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16 марта 2018 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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