Лидеры стран ЕС решили отозвать посла из России

Маркус Эдерер отозван в Брюссель для консультаций

Лидеры европейских стран в ходе переговоров на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать из России посла экономического блока Маркуса Эдерера в связи с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает пресс-служба Евросовета.

"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", - сообщил он.



В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что посол "отозван для консультаций в Брюссель". По его словам, это не санкция, и посла не отзывают из Москвы насовсем.



Ранее о решении стран ЕС отозвать своего диппредставителя из Москвы сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Агентство также отметило, что посла вызвали в Брюссель на консультации.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Польша и Литва намерены выслать российский дипломатов, в рамках совместного механизма по привлечению РФ к ответственности за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.