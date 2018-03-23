Лидеры стран решили отозвать посла ЕС из России
Лидеры европейских стран в ходе переговоров на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать из России посла экономического блока Маркуса Эдерера в связи с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает пресс-служба Евросовета.
"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", - сообщил он.
В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что посол "отозван для консультаций в Брюссель". По его словам, это не санкция, и посла не отзывают из Москвы насовсем.
Ранее о решении стран ЕС отозвать своего диппредставителя из Москвы сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Агентство также отметило, что посла вызвали в Брюссель на консультации.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Польша и Литва намерены выслать российский дипломатов, в рамках совместного механизма по привлечению РФ к ответственности за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
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