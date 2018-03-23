Парламент Каталонии не смог выбрать президента автономии

Следующий раунд голосования должен состояться через два дня

Ведущие сепаратистские партии Каталонии в четверг, 22 марта, не сумели выбрать бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы автономии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Леворадикальная партия CUP, которой принадлежит четыре мандата, решила воздержаться при голосовании, в результате чего 51-летний Туруль не сумел получить требуемого абсолютного большинства. За кандидатуру Туруля проголосовали 64 депутата, 65 - против. Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия.

Согласно закону, повторное голосование должно произойти через два дня после первого. Для утверждения кандидатуры достаточно будет простого большинства, однако и оно пока не гарантировано Турулю. Помимо этого, ему грозит задержание, и тогда он не сможет принять участие в парламентском заседании. Пока Туруль находится под залогом на свободе, однако это может измениться в пятницу, когда на заседании суда в Мадриде будут рассмотрены пункты обвинения в его адрес. В результате судом может быть принято решение о задержании Туруля.

Жорди Туруль является уже третьим кандидатом на пост главы Каталонии. Накануне, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов. Еще раньше, в начале марта, от притязаний на пост президента Каталонии "временно" отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

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21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.

22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.

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