Полиция застрелила напавшего на супермаркет во Франции
23.03.2018 16:18
Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе
Фото: twitter.com/France3MidiPy
Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
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Сегодня, 23 марта, в городе Треб на юго-западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. По предварительным данным, погибли два человека.
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