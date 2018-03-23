Полиция застрелила напавшего на супермаркет во Франции

Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе

Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

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Сегодня, 23 марта, в городе Треб на юго-западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. По предварительным данным, погибли два человека.

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