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Полиция застрелила напавшего на супермаркет во Франции

23.03.2018 16:18
Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе
Полиция застрелила напавшего на супермаркет во Франции
Фото: twitter.com/France3MidiPy

Полицейские застрелили вооруженного мужчину, захватившего заложников в супермаркете во французском Требе.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

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Сегодня, 23 марта, в городе Треб на юго-западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. По предварительным данным, погибли два человека.

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