CNN: Совет нацбезопасности призывает Трампа выслать дипломатов РФ

Совет нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Согласно сообщению, рекомендации Трамп получил в среду, после заседания на высоком уровне в Белом доме.

По информации телеканала, американский лидер обдумывает это предложение и еще не определился, сколько дипломатов покинут США.

Отмечается, что этот шаг будет "очень серьезным", учитывая то, что США и РФ ранее уже обоюдно выслали из стран определенное количество представителей дипмиссий из-за скандала.

Также сказано, что в случае одобрения рекомендаций Совета нацбезопасности, дипломатов РФ могут выслать из США уже в начале следующей недели.

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