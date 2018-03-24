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CNN: Совет нацбезопасности призывает Трампа выслать дипломатов РФ

24.03.2018 04:39
В случает принятия решения американским президентом, дипломатов могут выслать из США уже в начале следующей недели
CNN: Совет нацбезопасности призывает Трампа выслать дипломатов РФ
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Совет нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Согласно сообщению, рекомендации Трамп получил в среду, после заседания на высоком уровне в Белом доме. 

По информации телеканала, американский лидер обдумывает это предложение и еще не определился, сколько дипломатов покинут США. 

Отмечается, что этот шаг будет "очень серьезным", учитывая то, что США и РФ ранее уже обоюдно выслали из стран определенное количество представителей дипмиссий из-за скандала.

Также сказано, что в случае одобрения рекомендаций Совета нацбезопасности, дипломатов РФ могут выслать из США уже в начале следующей недели.

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Ранее Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Кремль отверг обвинения. В качестве реакции на инцидент Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.
 
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ЛIГАБiзнесIнформ
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