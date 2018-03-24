20 стран Европы готовятся выслать российских дипломатов - Times
Около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Об этом сообщает The Times.
Официальные заявления и высылка дипломатов начнется, предположительно в понедельник, 26 марта, когда из Москвы отозвут посла Европейского Союза.
Совет нацбезопасности США порекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг, 22 марта, говорила с представителям стран ЕС и убеждала их выслать дипломатов РФ.
Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.
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