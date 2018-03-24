USD:  26.12  26.43   EUR:  32.09  32.64  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

20 стран Европы готовятся выслать российских дипломатов - Times

24.03.2018 07:33
По информации издания, 26 марта из Москвы отозвут посла ЕС и начнут высылать российских дипломатов
20 стран Европы готовятся выслать российских дипломатов - Times

Около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Об этом сообщает The Times.

Официальные заявления и высылка дипломатов начнется, предположительно в понедельник, 26 марта, когда из Москвы отозвут посла Европейского Союза. 

Совет нацбезопасности США порекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. 

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг, 22 марта, говорила с представителям стран ЕС и убеждала их выслать дипломатов РФ.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.  

Смотрите также: Глава МИД Британии отказался пожать руку послу РФ - росСМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 