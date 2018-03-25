Пожар в торговом центре РФ: погибших уже 37, ищут 69 пропавших

Спасатели жалуются на сложности в тушении из-за множества перекрытий и горючих материалов внутри здания - к очагу пробиться не могут

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) количество погибших возросло до 37. Об этом сообщает рупор Кремля ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

Согласно сообщению, за медицинской помощью обратились более 43 человек и проверяется информация о 69 пропавших без вести людях. Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщал, что среди тех, кого ищут - 19 детей и 16 взрослых.



Отмечается, что в настоящий момент в Кемерово прибыл самолет Ил-76 МЧС РФ с дополнительными спасателями, психологами и опергруппой. Еще около 150 пожарных находятся в двухчасовой готовности к отправке в Кемеровскую область. В тушении пожара задействован практически весь кемеровский пожарно-спасательный гарнизон, а также горноспасатели МЧС. Введены в строй все резервные противопожарные силы и техника.



Агенство сообщает, что пожарные сейчас работают на третьем этаже горящего ТРЦ, однако к очагу возгорания, который на четвертом этаже, пробиться не могут из-за очень высокой температуры.



По разным версиям, пожар начался либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра, а пожарная сирена не сработала и централизованной эвакуации не было вовсе.



Часть людей оказалась заблокирована огнем: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей.

Спасатели жалуются на сложности в тушении из-за множества перекрытий и горючих материалов внутри здания. В центре ТЦ произошло обрушение крыши на площади 20 на 30 метров.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли трое детей, одна спасатели сказали, что они вышли живыми.



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