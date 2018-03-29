Названа дата переговоров КНДР и Южной Кореи на высшем уровне

Саммит с участием лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина должен пройти 27 апреля 2018 года

Представители КНДР и Южной Кореи в четверг, 29 марта, начали переговоры с целью подготовки саммита с участием лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, от КНДР - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

"Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина назначена на 27 апреля, в мае может состояться встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос", - говорится в сообщении газеты Asahi.

По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.

Северная Корея и Южная Корея рассматривают вариант совместного проведения Азиатских зимних игр в 2021 году.

Читайте также: Северная и Южная Корея открыли Олимпиаду-2018 под одним флагом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.