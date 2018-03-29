Названа дата переговоров КНДР и Южной Кореи на высшем уровне
Представители КНДР и Южной Кореи в четверг, 29 марта, начали переговоры с целью подготовки саммита с участием лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, от КНДР - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.
"Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина назначена на 27 апреля, в мае может состояться встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.
Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос", - говорится в сообщении газеты Asahi.
По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.
Северная Корея и Южная Корея рассматривают вариант совместного проведения Азиатских зимних игр в 2021 году.
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