"Они создают Новичок, мы - световые мечи": Джонсон о позиции РФ

Глава МИД Британии Борис Джонсон рассказал, почему мир противостоит России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил, чем отличается современная Британия и правительство Владимира Путина после отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом он сказал во время выступления на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран.

Текст заявления был опубликован на сайте британского правительства. Джонсон заявил, что Кремль недооценил силу международного единения.

"Если они думали, что мир теперь настолько черствый и циничный, что его не заботит применение химического оружия в мирном Солсбери. Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависим от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить. То теперь они получили ответ", - подчеркнул Джонсон, поблагодарив представителей 27 стран, которые поддержали Британию и выслали российских дипломатов.

Он считает, что все эти страны очень хорошо понимают, что им может грозить теперь.

"Скажу прямо, поддержавшие нас страны гораздо более уязвимы перед Россией, чем мы сами. Высылка дипломатов - это кристаллизация наших общих чувств", - добавил Джонсон.

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Глава МИД Британии напомнил об аннексии Россией Крыма, вторжении в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломах, попытках переворота в Черногории, сокрытии химического оружия в Сирии, взломе бундестага.

По его словам, сейчас уже в девяти странах есть свои версии Дэвида Брента из сериала "Офис". "Поразительно, но оба фильма-лидера проката прошлого года были сняты в нашей стране или нашими кинокомпаниями: "Красавица и чудовище" и "Звездные войны: Последние джедаи". А чем обычно размахивают в "Звездных войнах"? А где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В Аксбридже и Южном Райслипе. В этом и есть разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они создают "Новичок", а мы создаем световые мечи", - подчеркнул Джонсон.

Министр иностранных дел Британии уточнил, что "первое - ужасное оружие специально для убийства, второе - вымышленный реквизит, который странно гудит".

Он добавил, что МИД Великобритании "насчитал уже 24 версии нелепых домыслов" со стороны России по делу Скрипаля.

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5 марта в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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