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Госдеп США назвал ответную высылку дипломатов из РФ самоизоляцией

30.03.2018 04:03
В США считают, что у России нет оснований для высылки американских дипломатов в ответ на выдворение российских из-за отравления Скрипаля
Госдеп США назвал ответную высылку дипломатов из РФ самоизоляцией
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ответные действия РФ по высылке 60 американских дипломатов не имеют оснований и свидетельствуют о желании Москвы изобразить из себя жертву и самоизолироваться. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт во время брифинга.

По ее словам, из списка дипломатов, объявленных нон грата, видно, что Россия не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение для обеих наших стран. Она назвала "зеркальные" действия России необоснованными.

"Помните, что речь идет о первом применении нервно-паралитического газа Новичок в невоенное время на территории нашего союзника", - отметила она, уточнив, что Москва нарушила Конвенцию о химическом оружии.

Нойерт подчеркнула, что действия США были мотивированы нападением на Великобританию в ходе атаки на британского гражданина и его дочь. 

Представитель Госдепа указала, что РФ не должна вести себя как жертва, поскольку жертвами в этой ситуации есть только двое людей, которые лежат в госпитале в Британии, и те, кто пострадал случайно в результате химической атаки.

"Россия продолжает загонять себя в самоизоляцию", - подчеркнули в Госдепе.

США оставляют за собой право отвечать на "зеркальные" действия России, резюмировала Нойерт.

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26 марта пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за инцидента с отравлением бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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