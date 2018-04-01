Россия выслала четырех немецких экспертов по безопасности

Москву должны покинуть представители Федерального ведомства по уголовным делам, Федеральной разведслужбы и двое представителей военного ведомства

Россия высылает четырех немецких дипломатов. В их числе - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Между тем, представитель BKA заявила, что среди высылаемых дипломатов нет сотрудников ведомства. Официальные комментарии о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией, отмечает агентство.

Ранее Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля. Российские дипломаты должны покинуть страну до понедельника, 2 апреля. Высылка не означает сокращение численности персонала посольства РФ в Берлине, поскольку на открытые вакансии набирают новых сотрудников.

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4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в покушении российские власти, так как считает, что использованное в попытке убийства вещество было произведено в России. Премьер-министр Тереза Мэй назвала это агрессией против Объединенного Королевства. Британию поддержали многие европейские страны, а также США и Канада. МИД Великобритании сообщил, что 26 стран мира приняли решение о высылке 143 российских дипломатов.

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