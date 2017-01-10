Новогодний рекорд в Киеве: крупнейшая поляна искусственных елок

В Мариинском парке в Киеве сегодня собрали самую большую в Европе поляну искусственных елок, украшенных handmade-украшениями, которые своими руками сделали школьники столицы.

Как отмечают организаторы, накануне Нового года более 100 учебных заведений Киева получили от Европейской резиденции Санта Клауса по фанерной елке, которую декорировали самодельными украшениями.

Украшенные детьми новогодние деревца приняли участие в конкурсе на звание лучшей елки Европейской резиденции Санта Клауса. Также был установлен рекорд "Самая большая в Европе поляна handmade-елок".

Фото: Андрей Гудзенко, ЛІГА.net

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