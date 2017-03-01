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В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото

01.03.2017, 12:47 (10 Фото)
В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото
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В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото В Киеве задержана ОПГ, в которую входили правоохранители: фото

Сотрудники прокуратуры Киева и Нацполиции задержали преступную группу, в состав которой входили действующие и бывшие правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно сообщению, группировка состояла из трех действующих полицейских и четырех гражданских.

"Указанная преступная группа действовала на территории города Киева и области, занималась разбойными нападениями, в том числе на заказ, мошенническими сделками с недвижимостью", - отметили в прокуратуре.

Сейчас двум правоохранителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой), их сообщникам - 34-летней уроженке российского Северодвинска и 34-летнему винничанину - по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 2 ст. 126 (пытки).

Еще одному правоохранителю и двум его сообщникам, причастным к незаконному завладению двумя квартирами, инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 190).

"Во время обысков, которые проходят по местам работы и жительства фигурантов, обнаружены и изъяты поддельные документы, в том числе: паспорта граждан Украины, служебные удостоверения, нотариальные бланки, документы на квартиры, а также поддельные печати и штампы, устройства для слежения, травматический пистолет и прочее", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время принимаются меры для избрания подозреваемым меры пресечения.

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Фото: kyiv.gp.gov.ua

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