На киевской Русановке сгорел ресторан на воде: фото и видео

В Киеве на Русановской набережной сгорело плавучее сооружение, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили сегодня ночью, 14 сентября, в 04:58.

На месте происшествия выяснилось, что на пришвартованном к берегу дебаркадере возник пожар на площади 350 кв. м.

В 06:09 возгорание было локализовано, в 06:33 - ликвидировано. Надстройка дебаркадера была полностью уничтожена огнем.

По информации от медиков, 55-летний охранник дебаркадера госпитализирован с признаками острого отравления продуктами горения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщает телеканал 112 Украина, на дебаркадере располагался ресторан, находившийся в стадии ремонта. Пострадавший охранник считает, что заведение могли поджечь.

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На время ликвидации пожара полиция перекрывала дорожное движение от улицы Березняковской до Русановского бульвара.

10 сентября 2017 года в Святошинском районе Киева во время пожара в девятиэтажном доме погиб пятилетний мальчик.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua, facebook.com/lusia.duhova; видео: ГСЧС, 112 Украина

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