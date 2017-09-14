На киевской Русановке сгорел ресторан на воде: фото и видео
В Киеве на Русановской набережной сгорело плавучее сооружение, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.
Сообщение о возгорании спасатели получили сегодня ночью, 14 сентября, в 04:58.
На месте происшествия выяснилось, что на пришвартованном к берегу дебаркадере возник пожар на площади 350 кв. м.
В 06:09 возгорание было локализовано, в 06:33 - ликвидировано. Надстройка дебаркадера была полностью уничтожена огнем.
По информации от медиков, 55-летний охранник дебаркадера госпитализирован с признаками острого отравления продуктами горения.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщает телеканал 112 Украина, на дебаркадере располагался ресторан, находившийся в стадии ремонта. Пострадавший охранник считает, что заведение могли поджечь.
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На время ликвидации пожара полиция перекрывала дорожное движение от улицы Березняковской до Русановского бульвара.
10 сентября 2017 года в Святошинском районе Киева во время пожара в девятиэтажном доме погиб пятилетний мальчик.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua, facebook.com/lusia.duhova; видео: ГСЧС, 112 Украина
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