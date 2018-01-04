В Киеве у мужчины в квартире нашли арсенал боеприпасов: фото
В Киеве будут судить мужчину, у которого полицейские обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Опасные предметы полицейские нашли при осмотре автомобиля и квартиры киевлянина..
Автомобиль Ford Transit остановили полицейские батальона сопровождения столичного главка из-за того, что водитель ехал вечером с выключенными фарами. Во время общения с мужчиной правоохранители заметили в салоне иномарки подозрительные предметы, похожие на боеприпасы. В ходе осмотра обнаружили два гранатомета, несколько тысяч патронов различного калибра, которые находились в металлических коробках и деревянных ящиках, шесть магазинов и два ножа, 6 гранат и запалы к ним.
Кроме того, полицейские обнаружили один 30-тимилиметровый осветительный патрон и 40 предметов, похожих на подствольные гранаты ВОГ-25.
В дальнейшем полицейские провели осмотр жилища человека и изъяли несколько сотен патронов.
Владелец арсенала пояснил, что привез боеприпасы из зоны АТО, где ранее служил в составе добровольческого батальона. Он хранил их в своем гараже рядом с домом, но решил перевести в село в соседнюю область для дальнейшего хранения.
Правоохранители задержали 50-летнего правонарушителя.
Следственным отделом было начато сразу два уголовных производства: по ч. 1 и ч. 2 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Экспертные исследования подтвердили, что изъятые предметы являются боеприпасами, а ножи - холодным оружием.
В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительные акты передано в суд.
Ранее сообщалось, что полиция в Киеве в ходе санкционированного обыска в квартире в центре города обнаружила склад оружия.
Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua
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