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На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото

13.03.2018, 13:54 (5 Фото)
На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото
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На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото

На Подоле задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине. В результате пострадала женщина, ее с ранением бедра увезла скорая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия выехали патрули и следственно-оперативная группа.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, проходившую мимо. "Скорая" доставила ее в больницу.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева, на ул. Васильковской произошла массовая драка, в которой участвовали около полусотни человек. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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