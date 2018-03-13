На Подоле в Киеве задержали стрелявшего в магазине мужчину: фото
На Подоле задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине. В результате пострадала женщина, ее с ранением бедра увезла скорая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия выехали патрули и следственно-оперативная группа.
Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, проходившую мимо. "Скорая" доставила ее в больницу.
Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева, на ул. Васильковской произошла массовая драка, в которой участвовали около полусотни человек.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:15
-
13:35
-
08:00
-
13:54
-
09:00
Материалы по теме
-
13.03.2018 14:45
-
13.03.2018 13:35
-
13.03.2018 13:18
-
13.03.2018 11:00
-
13.03.2018 10:40
Все материалы по теме: Происшествия
-
вчера, 03:00
-
11.03.18, 23:02
-
- В Киеве судят иностранца, который в хостеле убил мужчину 14:45
- В Киеве на взятке задержана чиновница налоговой инспекции - СБУ 10:49
- Футбол в Киеве: три станции метро могут закрыть на вход 10:38
- В Киеве неизвестные ночью подожгли деревянную часовню УПЦ МП 10:23
- В Святошинском районе Киева сгорели четыре автобуса 16:55