Триумф Адель, эпатаж и откровенные наряды: фоторепортаж с Grammy
13.02.2017, 17:59 (30 Фото)
В Лос-Анджелесе 12 февраля состоялась церемония вручения 59-й музыкальной премии Grammy. Наибольшее количество золотых граммофонов собрала Адель - певица получила 5 статуэток в наиболее престижных номинациях.
"Hello" в исполнении Адель названа лучшей записью года, лучшей песней года, лучшим сольным выступлением, а ее "25" стал лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом. Отдельный "граммофон" достался продюсеру Адель Грегу Керстину.
Дэвиду Боуи, который умер за несколько дней до выпуска его альбома "Blackstar" в январе прошлого года, присуждены четыре Grammy, в том числе за Лучший альтернативный музыкальный альбом.
Три золотых граммофона получил Chance The Rapper, в том числе как лучший новый артист.
Бейонсе Ноулз присуждено две премии Grammy - за лучшее музыкальное видео "Formation" и лучший альбом в жанре современной городской музыки "Lemonade".
Ее сестра Соланж также не осталась без награды, ее "Cranes In The Sky" признано лучшим выступлением в стиле R&B.
Всего премия Grammy вручается в 84 номинациях.
Фото: ЕРА
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