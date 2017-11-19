В Париже умер известный тунисский модельер Аззедин Алайя: фото

В Париже в возрасте 77 лет ушел из жизни известный тунисский модельер Аззедин Алайя. Об этом сообщает Би-би-си.

Алайя прославился своими эротическими моделями платьев для знаменитых актрис и моделей в 1980-е годы. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.

В его показах участвовали суперзвезды мира моды Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур.

В число его клиенток входили Грета Гарбо и Мишель Обама.

Алайя было известен своим бескомпромиссным отношением к программе собственных шоу. Он не интересовался рекламой и шумихой, которые сопутствуют обычно неделям мод.

В субботу в соцсетях появились первые отклики на известие о его смерти.

"Мы утратили модельера с большим талантом, это очень печальное известие", - заявил прославленный кутюрье Пьер Карден.

Алайя, родившийся в 1940 году, учился на скульптора в своем родном Тунисе и всю жизнь интересовался красотой человеческого тела.

Он перебрался в Париж в конце 1950-х годов, в течение короткого времени работал в модных домах Кристиана Диора и Ги Лароша, а затем стал независимым кутюрье.

Ранее сообщалось, что в июне в Риме умерла итальянский дизайнер, почетный президент бренда Fendi Карла Фенди.

25 августа 2016 года на 87-м году жизни умерла французский кутюрье и основательница собственного модного дома Соня Рикель.

Фото: EPA

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