В Париже умер известный тунисский модельер Аззедин Алайя: фото
В Париже в возрасте 77 лет ушел из жизни известный тунисский модельер Аззедин Алайя. Об этом сообщает Би-би-си.
Алайя прославился своими эротическими моделями платьев для знаменитых актрис и моделей в 1980-е годы. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.
В его показах участвовали суперзвезды мира моды Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур.
В число его клиенток входили Грета Гарбо и Мишель Обама.
Алайя было известен своим бескомпромиссным отношением к программе собственных шоу. Он не интересовался рекламой и шумихой, которые сопутствуют обычно неделям мод.
В субботу в соцсетях появились первые отклики на известие о его смерти.
"Мы утратили модельера с большим талантом, это очень печальное известие", - заявил прославленный кутюрье Пьер Карден.
Алайя, родившийся в 1940 году, учился на скульптора в своем родном Тунисе и всю жизнь интересовался красотой человеческого тела.
Он перебрался в Париж в конце 1950-х годов, в течение короткого времени работал в модных домах Кристиана Диора и Ги Лароша, а затем стал независимым кутюрье.
Ранее сообщалось, что в июне в Риме умерла итальянский дизайнер, почетный президент бренда Fendi Карла Фенди.
25 августа 2016 года на 87-м году жизни умерла французский кутюрье и основательница собственного модного дома Соня Рикель.
Фото: EPA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.11.17
08:31
-
17.11.17
08:30
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
Материалы по теме
-
17.11.2017 05:23
-
16.11.2017 09:57
-
15.11.2017 15:00
-
15.11.2017 08:55
-
13.11.2017 08:34
Все материалы по теме: Культура
- Фильм об Олеге Сенцове получил приз на международном фестивале 01:34
- Умер один из основателей AC/DC 16:43
- Тука о выступлении Лорак в Киеве: Стыдно за аплодисменты "хохлов" 08:50
- В Киеве состоится Международный фестиваль анимационных фильмов 05:23
- Картина да Винчи была продана на аукционе за рекордную сумму 09:57