СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы: фото

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы во время получения международного отправления. Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленном из одной из стран Бенилюкса, 500 таблеток психотропного препарата МДМА", - говорится в сообщении.

При обысках в жилье злоумышленников оперативники изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали производить товар на продажу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

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14 декабря 2016 года Нацполиция сообщила о задержании преступной группировки, которая занималась сбытом особо опасных наркотиков на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей.

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