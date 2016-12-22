СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы: фото
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы во время получения международного отправления. Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленном из одной из стран Бенилюкса, 500 таблеток психотропного препарата МДМА", - говорится в сообщении.
При обысках в жилье злоумышленников оперативники изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали производить товар на продажу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
Читайте также: Полиция раскрыла вербовавшую украинцев для работы в РФ наркобанду
14 декабря 2016 года Нацполиция сообщила о задержании преступной группировки, которая занималась сбытом особо опасных наркотиков на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:48
-
13:44
-
13:40
-
13:05
-
12:41
Материалы по теме
-
22.12.2016 13:45
-
22.12.2016 11:14
-
21.12.2016 17:05
-
21.12.2016 16:47
-
21.12.2016 16:20
Все материалы по теме: Происшествия