Под Львовом сгорел музей-крыивка УПА, подозревают поджог: фото

Во Львовской области сгорел музей-крыивка подпольной типографии Украинской повстанческой армии. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Возгорание в помещении музея, расположенного в лесу у села Басовка Пустомытовского района, возникло 2 января 2017 года в 12:04. Как отмечают в ОГА, помещение находилось в земле, его стены и покрытия были отделаны деревянным брусом.

Пожар был ликвидирован в 12:55 подручными средствами. Огонь уничтожил музей и экспонаты на площади 120 кв. м. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время выясняются причины происшествия, проводится доследственная проверка.

Администрация музея полагает, что причиной пожара стал умышленный поджог.

"По моему мнению, сверху, через отдушины, которых у нас шесть, залили какое-то горючее вещество и подожгли. Считаю, что неслучайно такой инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января, когда националисты празднуют 108-ю годовщину со дня рождения главы Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры", - цитирует директора музея Ивана Поповича пресс-служба ВО Свобода.

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Музей-крыивка УПА был открыт 7 сентября 2014 года на месте, где в 1955 году произошел бой между воинами УПА и отрядом НКВД СССР. В то время там находилась подпольная типография украинских повстанцев.

В 1970-х годах крыивка была найдена местными лесниками, однако тогда ее разобрали.

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