СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ

Члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре и начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией ГПУ. Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

В частности, член Консультативного совета при Генпрокуратуре, известный общественный деятель и помощник народного депутата, требовал от директора лесопаркового хозяйства $5 тысяч за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

Также правоохранители задержали начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры во время получения $3 тысяч от руководителя специализированного монтажного управления за закрытие уголовного производства в отношении самовольного занятия земельного участка.

В обоих случаях решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.