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СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ

20.02.2017, 13:57 (12 Фото)
СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ
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СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ

Члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре и начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией ГПУ. Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

В частности, член Консультативного совета при Генпрокуратуре, известный общественный деятель и помощник народного депутата, требовал от директора лесопаркового хозяйства $5 тысяч за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

Также правоохранители задержали начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры во время получения $3 тысяч от руководителя специализированного монтажного управления за закрытие уголовного производства в отношении самовольного занятия земельного участка.

В обоих случаях решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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