СБУ задержала на взятке члена Консультативного совета при ГПУ
Члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре и начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией ГПУ. Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.
В частности, член Консультативного совета при Генпрокуратуре, известный общественный деятель и помощник народного депутата, требовал от директора лесопаркового хозяйства $5 тысяч за непрепятствование его предпринимательской деятельности.
Также правоохранители задержали начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры во время получения $3 тысяч от руководителя специализированного монтажного управления за закрытие уголовного производства в отношении самовольного занятия земельного участка.
В обоих случаях решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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