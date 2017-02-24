Чиновник наживался на аренде недвижимости Минобороны - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Черниговской области масштабный механизм получения "откатов" должностными лицами при сдаче в аренду недвижимости Минобороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовал сделку один из руководителей филиала ГП Военторг концерна Военторгсервис. На территории Черниговского гарнизона структура управляет несколькими объектами, в том числе магазинами, базами и кафе, которые сдает в аренду коммерческим структурам.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей. Первый взнос для них при оформлении договоров составил от пяти до десяти тысяч гривень, также коммерсанты должны были платить чиновнику ежемесячную "дань" в зависимости от стоимости объекта. По информации спецслужбы, чиновник зарабатывал на арендаторах недвижимости примерно 30 тыс. грн ежемесячно.

Правоохранители задержали руководителя филиала, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на территории военного городка при получении 1,8 тыс грн ежемесячной "дани" от арендатора небольшой кофейни.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.