Фоторепортаж из Авдеевки: как живут люди под обстрелами боевиков



"Эти страшные фото сделаны сегодня утром в Авдеевке Вячеславом Петровским. Старую Авдеевку снова накрыло огнем боевиков из российского оружия, обстрелы велись с 16:00 пятницы, 24 февраля, и продолжались до 21:00 вечера. Работало запрещенные минскими соглашениями оружие - артиллерия, минометы 122 мм, два танка 125 мм и САУ, 152 мм", - сказала Геращенко.



По ее словам, вода в Авдеевку поступает самотеком из резервуара.





"Электричество из-за повреждения ЛЭП отсутствует. Службы ГСЧС с 06:00 работают над ликвидацией повреждений. От силовых структур требуем, чтобы по каждому поврежденному дому, по каждому обстрелу было открыто дело по факту терроризма, чтобы тщательно были собраны все доказательства для украинских и международных судов. Боевикам и РФ придется отвечать за всех убитых украинцев, раненых, поврежденное имущество", - подчеркнула Геращенко.





25 февраля сообщалось , что в Авдеевке нет электроснабжения из-за обстрела со стороны боевиков.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko





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