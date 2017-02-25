Фоторепортаж из Авдеевки: как живут люди под обстрелами боевиков
25.02.2017, 13:18 (9 Фото)
За минувшую ночь кварталы Авдеевки боевики террористической организации ДНР 24 раза обстреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом у себя в Facebook cообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
"Эти страшные фото сделаны сегодня утром в Авдеевке Вячеславом Петровским. Старую Авдеевку снова накрыло огнем боевиков из российского оружия, обстрелы велись с 16:00 пятницы, 24 февраля, и продолжались до 21:00 вечера. Работало запрещенные минскими соглашениями оружие - артиллерия, минометы 122 мм, два танка 125 мм и САУ, 152 мм", - сказала Геращенко.
По ее словам, вода в Авдеевку поступает самотеком из резервуара.
"Эти страшные фото сделаны сегодня утром в Авдеевке Вячеславом Петровским. Старую Авдеевку снова накрыло огнем боевиков из российского оружия, обстрелы велись с 16:00 пятницы, 24 февраля, и продолжались до 21:00 вечера. Работало запрещенные минскими соглашениями оружие - артиллерия, минометы 122 мм, два танка 125 мм и САУ, 152 мм", - сказала Геращенко.
По ее словам, вода в Авдеевку поступает самотеком из резервуара.
"Электричество из-за повреждения ЛЭП отсутствует. Службы ГСЧС с 06:00 работают над ликвидацией повреждений. От силовых структур требуем, чтобы по каждому поврежденному дому, по каждому обстрелу было открыто дело по факту терроризма, чтобы тщательно были собраны все доказательства для украинских и международных судов. Боевикам и РФ придется отвечать за всех убитых украинцев, раненых, поврежденное имущество", - подчеркнула Геращенко.
25 февраля сообщалось, что в Авдеевке нет электроснабжения из-за обстрела со стороны боевиков.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:26
-
11:24
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
-
вчера
17:51
Материалы по теме
-
25.02.2017 12:53
-
25.02.2017 12:36
-
25.02.2017 12:21
-
25.02.2017 12:05
-
25.02.2017 11:59
Все материалы по теме: Война в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля самоубийством 12:36
- Во Львове в ресторане случился пожар: в центре перекрыли движение 10:55
- В Угледаре у матери забрали троих детей из-за наркотиков 09:38
- В Киеве нацгвардеец ранил себя по неосторожности 08:30
- Правоохранители проверяют факт "воспитания палкой" в одном из ПТУ 07:30