Главврача психбольницы в Сумской обл подозревают в пытках: фото
Прокуратура Сумской области подозревает главного врача областной психиатрической больницы в применении пыток к пациентам, что повлекло их смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Согласно сообщению, была проведена эксгумация семи трупов пациентов областной специализированной психиатрической больницы № 2, умерших в декабре 2016 года.
Выяснилось, что акты патологоанатомического исследования, согласно которым люди умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, подделаны. Причиной смерти пятерых пациентов, по данным прокуратуры, стала острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой.
Кроме того, проведена также эксгумация тела 28-летней девушки, которая умерла в феврале 2016 года, в соответствии со свидетельством о смерти от интоксикации.
Установлено, что патологоанатомическое исследование специалистом проведено поверхностно, на трупе обнаружены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью, отметили в прокуратуре.
Из показаний свидетелей и журналов учета температуры выяснилось, что в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой - от 10 до 18 градусов при установленной норме в 20 градусов. По информации прокуратуры, главный врач не принимала каких-либо действенных мер по решению данной ситуации.
"В общем, в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них умерли", - говорится в сообщении пресс-службы.
Главному врачу больницы вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК.
Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об уведомлении о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали указанным противоправным действиям.
В феврале прокуратура Львовской области выявила ненадлежащие условия содержания заключенных в Сокальской исправительной колонии №47.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:50
-
17:25
-
17:06
-
16:50
-
16:09
Материалы по теме
-
01.03.2017 18:03
-
01.03.2017 12:47
-
28.02.2017 15:09
-
27.02.2017 11:57
-
26.02.2017 14:19
Все материалы по теме: Преступность
- За день в Донбассе погибших нет: один раненый и 58 обстрелов 18:35
- Подозреваемой в работе на ДНР судье грозит 15 лет тюрьмы 17:35
- СБУ обнаружила тайник с 5 тысячами патронов в зоне АТО 17:23
- Дело известного сепаратиста из Харькова будут расследовать заочно 17:22
- Киберполиция: за день 70 сообщений о пропаже из-за "групп смерти" 16:31