Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн
В Киевской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила организованную преступную группу, которая специализировалась на похищении оборудования базовых станций операторов мобильной связи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники успели причинить ущерб операторам связи на 1 млн грн.
Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража.
Продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.
Фото: ssu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:10
-
12:59
-
12:34
-
11:25
-
вчера
09:59
Материалы по теме
-
15.03.2017 19:57
-
15.03.2017 16:53
-
15.03.2017 11:39
-
15.03.2017 10:24
-
14.03.2017 10:34
Все материалы по теме: Преступность
- Чиновника Донецкой ж/д подозревают в финансировании террористов 13:14
- В ряды боевиков вербуют бывших военных РФ с боевым опытом - ГУР 12:34
- В Киеве СБУ перекрыла канал финансирования террористов 11:55
- Боевики угрожали ОБСЕ похищением и обвинили их в обстреле села 10:53
- Две женщины ранены в результате обстрелов сел в Донецкой области 10:20