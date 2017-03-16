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Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн

16.03.2017, 13:08 (5 Фото)
Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн
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Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн Под Киевом банда воров обокрала мобильных операторов на 1 млн грн

В Киевской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила организованную преступную группу, которая специализировалась на похищении оборудования базовых станций операторов мобильной связи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники успели причинить ущерб операторам связи на 1 млн грн.

Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

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