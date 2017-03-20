В Ровно из гранатомета обстреляли отделение полиции: фото
В Ровно на улице Степана Бандеры около трех часов ночи прогремел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции. Полицейские установили, что причиной взрыва стал выстрел из противотанкового гранатомета, сообщает пресс-служба ведомства.
Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, ночью в нем никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.
"По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план-перехват и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.
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