Ситуация в Балаклее: обезврежено 820 мин - фото

Пиротехники обезвредили 820 взрывоопасных предметов в ходе разминирования Балаклеи и сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС изъяли 820 взрывоопасных предметов, обследовали и полностью очистили от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов 5 из 9 секторов в Балаклее и территории сел Байрак, Вербовка, Щуровка и Яковенково", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 7:00 на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы различной интенсивности.

Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля Министерства обороны.

Для доставки воды и заправки привлечены три пожарных автомобиля ГСЧС.

В зоне чрезвычайной ситуации по-прежнему отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

Национальная полиция проводит патрулирование улиц для обеспечения правопорядка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 663 человека и 236 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 420 человек и 107 единиц техники, 15 пиротехнических расчетов.

На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда публичного акционерного общества Укрзалізниця.

25 марта Балаклею начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы.

В ночь на 23 марта на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.

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Фото: dsns.gov.ua

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