В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами: фото
27.03.2017, 14:43 (8 Фото)
В Запорожье сегодня, 27 марта, в 12:00 на остановке городского транспорта Базарная загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Там отметили, что пассажиры вышли самостоятельно до прибытия спасателей. Никто из них не пострадал.
К 12:25 спасатели полностью ликвидировали пожар, после этого они провели пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания.
В ГосЧС также сообщили, что огнем поврежден киоск возле остановки.
По мнению спасателей, вероятной причиной пожара является короткое замыкание.
По факту происшествия начато расследование.
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