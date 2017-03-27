В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами: фото

В Запорожье сегодня, 27 марта, в 12:00 на остановке городского транспорта Базарная загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.



Там отметили, что пассажиры вышли самостоятельно до прибытия спасателей. Никто из них не пострадал.

К 12:25 спасатели полностью ликвидировали пожар, после этого они провели пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания.

В ГосЧС также сообщили, что огнем поврежден киоск возле остановки.

По мнению спасателей, вероятной причиной пожара является короткое замыкание.

По факту происшествия начато расследование.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.