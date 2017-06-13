В Авдеевке ранена женщина в результате обстрела боевиков: фото

В Авдеевке в результате обстрела боевиков ранена женщина. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Сегодня в 17:35 вражеские снаряды попали в старую часть города, под огнем оказалась улица Тургенева.

"48-летняя горожанка находилась в собственном дворе, когда начался обстрел. Женщине осколками ранило правую ногу. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - уточнили в полиции.

Еще один снаряд взорвался рядом с домом. Владельцы дома - 58-летняя женщина и ее 37-летний сын - чудом избежали ранений. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль.

В пострадавшем районе работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Боевики уже третьи сутки подряд продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города.

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Вчера, 12 июня, эпицентром боевых действий в Донбассе был участок фронта Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка.

С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек.

Фото: facebook.com/don.gumvs

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