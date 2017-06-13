В Авдеевке ранена женщина в результате обстрела боевиков: фото
В Авдеевке в результате обстрела боевиков ранена женщина. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.
Сегодня в 17:35 вражеские снаряды попали в старую часть города, под огнем оказалась улица Тургенева.
"48-летняя горожанка находилась в собственном дворе, когда начался обстрел. Женщине осколками ранило правую ногу. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - уточнили в полиции.
Еще один снаряд взорвался рядом с домом. Владельцы дома - 58-летняя женщина и ее 37-летний сын - чудом избежали ранений. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль.
В пострадавшем районе работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.
Боевики уже третьи сутки подряд продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО напряженная: 16 обстрелов, ранен военный
Вчера, 12 июня, эпицентром боевых действий в Донбассе был участок фронта Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка.
С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек.
Фото: facebook.com/don.gumvs
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:14
-
16:17
-
18:03
-
17:50
-
16:49
Материалы по теме
-
13.06.2017 23:30
-
13.06.2017 21:29
-
13.06.2017 20:15
-
13.06.2017 19:31
-
13.06.2017 19:18
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- На ЧАЭС произошло задымление в одном из помещений блока №3 22:19
- ОБСЕ зафиксировала применение Градов в Луганской области 20:15
- Ситуация в зоне АТО напряженная: 16 обстрелов, ранен военный 19:31
- Под Черниговом взят под стражу торговавший оружием бывший военный 18:18
- Террористы собирают подписи "на выборы" под видом гумпомощи 16:06