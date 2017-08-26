В Одессе ДТП с участием автобуса и внедорожника: есть погибшие
В Одессе на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника, водитель которого погибла. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
"В результате ДТП пострадали 12 человек, трое из них дети, находившиеся во внедорожнике. Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По состоянию на 23:25 25 августа стало известно, что участниками ДТП стали автобус, который следовал из Измаила в Одессу и внедорожник.
"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделении медицинского учреждения, где умерла", - сообщает полиция.
Читайте также: В России автобус с пассажирами упал в море
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55
-
24.08.17
22:38
Материалы по теме
-
26.08.2017 00:09
-
25.08.2017 21:43
-
25.08.2017 19:03
-
25.08.2017 10:34
-
25.08.2017 01:00
Все материалы по теме: Происшествия
-
24.08.17, 15:11
-
24.08.17, 10:20
-
23.08.17, 16:40
- Под Киевом обнаружены пакеты со шприцами и контейнерами с кровью 21:43
- Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТО 15:01
- Тройное ДТП в Винницкой области: есть погибший и пострадавшие 14:48
- В Донбассе местные жители недовольны присутствием войск РФ - ГУР 14:18
- Взрыв на Грушевского: пострадавшими оказались семья Героя Украины 13:22