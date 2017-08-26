В Одессе ДТП с участием автобуса и внедорожника: есть погибшие

В Одессе на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника, водитель которого погибла. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В результате ДТП пострадали 12 человек, трое из них дети, находившиеся во внедорожнике. Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.



По состоянию на 23:25 25 августа стало известно, что участниками ДТП стали автобус, который следовал из Измаила в Одессу и внедорожник.



"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделении медицинского учреждения, где умерла", - сообщает полиция.



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