Установлен куратор "реабилитационных центров" в Сумах

В Сумской области прокуратура установила куратора и трех сотрудников незаконных "реабилитационных центров", по мету их жительства прошли обыски. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В прокуратуре напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы и пыток нарко- и алкозависимых граждан.

"Установлено, что группой лиц созданы так называемые "реабилитационные центры" для лечения и реабилитации соответствующей категории граждан, в которых отдельные лица содержались против собственной воли. За пребывание в таком заведении организаторы получали от "пациентов" или их родственников от 5 до 10 000 гривень ежемесячно", - сказано в сообщении.

Сегодня, 8 сентября, в рамках производства прокуратура совместно с полицией провела 13 санкционированных обысков по месту жительства куратора и персонала, также обыски прошли в двух "реабилитационных центрах", расположенных в частных домах на окраине Сум.

Во время обысков обнаружены и изъяты денежные средства, документы, препараты, свободное обращение которых запрещено, и тому подобное, отметили в прокуратуре.

Решается вопрос о задержании куратора и трех "сотрудников реабилитационного центра" в порядке ст. 208 УПК.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК.

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