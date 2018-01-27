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На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными

27.01.2018, 15:36 (6 Фото)
На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными
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На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными

На трассе Киев-Чоп, в селе Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области 26 января грузовик протаранил автомобиль, в котором перевозили цирковых животных. Об этом пишут в сообществе Варта-1.

"На месте аварии работала патрульная полиция. В результате ДТП погиб конь, которого перевозили в прицепе авто", - отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика. 

Ранее сообщалось, что в Хоросткове Тернопольской области странствующий цирк из Грузии бросил верблюда.

Фото, видео: varta1.com.ua

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