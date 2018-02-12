В Дрогобыче СБУ разоблачила на взятке $2 тыс полицейского: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника Дрогобычского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что капитан полиции требовал $2 тыс от пяти местных жителей за закрытие уголовного производства по поводу нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести. Деньги полицейскому должен был передать посредник - родственник одного из фигурантов дела.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в центре города во время получения части неправомерной выгоды в размере 30 тыс грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотруднику полиции грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее в Одесской области был разоблачен на взятке в 19 тыс грн помощник судьи.
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Фото: ssu.gov.ua
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