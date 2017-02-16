Порошенко: Лучшим памятником Небесной Сотне станет новая Украина

Президент Петр Порошенко уверен, что лучшим памятником Героям Небесной Сотни станет новая Украина, построение которой требует совместных усилий. Об этом заявил глава государства заявил на церемонии памяти Героев Небесной сотни.

"Лучшим памятником Героям Небесной Сотни станет новая Украина, которую мы с вами строим, и это строительство все еще требует титанических усилий", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что также важно обеспечить место, куда миллионы украинцев смогут приходить для почтения памяти тех, с кого эта новая Украина началась - Героев Небесной Сотни.

"Мы собрались здесь, на отрезке киевской улицы - именно том месте, где история Украины навсегда изменилась. На этом месте большое братство бесстрашных людей заплатило высокую цену за свободу нашего с вами государства", - отметил Порошенко.

По словам президента, тгда они не знали, что безоружными вступают в один из первых боев за независимость, и война, которая продлится не один год, заберет на небеса еще не одну сотню героев.

"Тогда страна не знала, какой же лютый и коварный враг нам противостоит. И что выстрелы снайперов на Майдане были фактически первыми выстрелами агрессора в душу нашего государства. Тогда мы и понятия не имели, что лучшим дочерям и сыновьям Украины еще не раз придется принимать неравный бой", - отметил президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память павших Героев Небесной Сотни и всех защитников Украины.

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина уже другая, и каждый день новые герои сверяют свою жизнь с подвигом Небесной сотни.

"Революцию Достоинства продолжают граждане Украины с обостренным чувством патриотизма. Революцию Достоинства продолжают сейчас 72-я бригада под Авдеевкой и десятки тысяч контрактников, которые сознательно и свободно избрали профессию защитника Отечества", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, Революцию Достоинства продолжают работники Укроборонпрома на полигоне, где испытывают новый ракетный щит, и сильное и требовательное гражданское общество, которое собственные инициативность, креативность, трудолюбие совмещает с ролью сурового и придирчивого контролера власти.

"Изменения и сдвиги в различных сферах жизни, порой не такие быстрые, как хотелось бы, которые воплощаются разными ветвями власти, - это тоже продолжение Революции Достоинства", - добавил Порошенко.

Он отметил, что сейчас рано делать выводы, тем более пессимистичные, по Революции Достоинства. "Начатые ею процессы - еще в полном разгаре, и я убежден в оптимистическом их завершении. Пройдет еще не один год изменений, но, уверен, наступит тот день, когда даже Фома Неверующий увидит и поверит, насколько же изменилось к лучшему наше с вами государство в результате тех событий, которые произошли в конце 2013 - начале 2014 годов", - заявил президент.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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