Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото

Около 3800 правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале столицы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Полиция и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности на время заседания Верховной Рады Украины. Сегодня на время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент LIGA.net, жители лагеря, разбитого возле Верховной Рады, подожгли пять автомобильных шин в знак протеста против принятия закона о деоккупации Донбасса. Шины были набиты сеном (скорее всего с пропиткой, - ред.). Около 200 полицейских начали оттеснять участников акции. В это время митингующие применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка и покрышки. В результате пострадал один полицейский. Кроме того, за нарушение порядка в полицию доставлен один участник акции.

Протестующие под Радой сожгли российский флаг.

"По состоянию на 11:30 пожарным ГСЧС шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме. Рядом продолжает дежурить пожарная машина", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.