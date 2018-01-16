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Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото

16.01.2018, 11:54 (9 Фото)
Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото
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Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото Под Радой жгли шины, полиция стянула тысячи сотрудников: фото

Около 3800 правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале столицы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Полиция и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности на время заседания Верховной Рады Украины. Сегодня на время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент LIGA.net, жители лагеря, разбитого возле Верховной Рады, подожгли пять автомобильных шин в знак протеста против принятия закона о деоккупации Донбасса. Шины были набиты сеном (скорее всего с пропиткой, - ред.). Около 200 полицейских начали оттеснять участников акции. В это время митингующие применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетела брусчатка и покрышки. В результате пострадал один полицейский. Кроме того, за нарушение порядка в полицию доставлен один участник акции.

Протестующие под Радой сожгли российский флаг.

"По состоянию на 11:30 пожарным ГСЧС шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме. Рядом продолжает дежурить пожарная машина", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.  

Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене. 

Ранее сообщалось, что законопроект о деоккупации Донбасса находится "на грани" принятия Верховной Радой, но голосов, скорее всего, хватит. Около 10:30 в Раде начали рассматривать этот законопроект.

12 января 2018 года сообщалось, что проект закона об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях №7163 определен президентом Петром Порошенко как "неотложный". В соответствии с текстом документа, появится определение "оккупационная администрация РФ", а временная оккупация территорий Донбасса получит формальный статус "нелегитимной". Кроме того, границы ОРДЛО определяются по представлению Генштаба.

Читайте также: В законопроекте о Донбассе отклонили 374 правки - Парубий

Фото: LIGA.net, полиция Киева

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