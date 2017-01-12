Душевнобольных в Мукачево содержат в услових на грани пыток

Специальная мониторинговая группа зафиксировала существенные нарушения прав подопечных в Мукачевском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека Валерии Лутковской.

Выяснилось, что людей с психическими расстройствами за неподобающее поведение или непослушание отправляют в подвальную комнату с металлической решеткой на дверях.

Во время проверки там были обнаружены 4 человека. Как рассказали подопечные во время частного опроса, это обычная практика в интернате.

Группу поразил тот факт, что персонал по распоряжению врача-психиатра запрещает подопечным находиться в собственных комнатах или ложиться на кровати в дневное время, поэтому целыми днями люди просто сидят или ходят по коридорам. Администрация объяснила это тем, что после дневного сна подопечные не спят ночью.

Мониторинговая группа выяснила, что в подсобном хозяйстве постоянно проживают и работают четверо подопечных интерната, а к сельскохозяйственным работам привлекаются даже недееспособные лица.

Подопечные жаловались на плохое питание и на то, что вынуждены покупать продукты за собственные деньги. Также за свои деньги они покупают средства личной гигиены, при том, что на складе эти средства были в наличии.

Мониторинговая группа также выявила существенные проблемы и в предоставлении надлежащей медицинской помощи подопечным и их реабилитации.

"Особое беспокойство вызывает проблема, когда при наличии врача в учреждении в течение многих лет подопечным не меняют и не корректируют схемы лечения с учетом состояния здоровья. Некоторые из них принимают одни и те же нейролептики по 10-13 лет без изменения дозировки", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как оказалось, в связи с болезнью согласно предоставленной справке директор учреждения уже долгое время не выполняет свои функциональные обязанности, все время находится или на больничном, или в отпуске.

"То, что мы увидели в Мукачевском психоневрологическом интернате, в европейских странах приравнивается к жестокому обращению, которое граничит с пытками. Интернат скорее напоминает режимное заведение, чем социально-медицинское учреждение для постоянного проживания людей с расстройствами психики ", - отметил региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного в Закарпатской области Олег Григорьев.

У омбудсмена сообщили, что по результатам визита будут подготовлены акты реагирования уполномоченного по правам человека, которые будут направлены в Генеральную прокуратуру, Министерство социальной политики и Закарпатскую облгосадминистрацию.

10 декабря генпрокурор Юрий Луценко посетил с внеплановой проверкой Райковскую исправительную колонию в Житомирской области.

Проверка установила ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства касательно режимных требований, охраны труда, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, применения поощрительных норм закона и т. п.

Руководство колонии было уволено с занимаемых должностей.

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