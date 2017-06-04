Гроб с телом Любомира Гузара привезли в Киев: фото
Гроб с телом экс-главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара доставили из Львова в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова - главный храм украинских греко-католиков. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.
Собор будет открыт круглосуточно, и все желающие смогут проститься с Гузаром.
Прощание с Блаженнейшим закончится в понедельник, 5 июня, архиерейской литургией и чином погребения. "В собор приедут около 600 священнослужителей из разных епархий Украины и из-за рубежа. В молитве будет участвовать личный посланник папы Франциска архиепископ Кирилл Василь, секретарь конгрегации для восточных церквей", - говорится в сообщении.
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Похоронят Гузара в крипте собора 5 июня.
Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая 2017 года на 85-м году жизни. Он возглавлял УГКЦ с 2001 по 2011 годы.
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Фото: news.ugcc.ua
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