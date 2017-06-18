Марш равенства: ЛГБТ, правозащитники и полиция

Сегодня, 18 июня, в центре Киева провели Марша равенства, так называемый КиевПрайд, в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества.

В мероприятии, по предварительным подсчетам Нацполиции, приняли участие 2500 человек. Они скандировали: "Права человека прежде всего!"

Из-за возможных провокаций участникам Марша равенства пришлось изменить маршрут: они должны были идти мимо главного красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко, однако спустились вниз по бульвару Шевченко в направлении улицы Крещатик.

В связи с маршем в центре города за порядком следили свыше 5500 правоохранителей. В месте проведения ЛГБТ-прайда были установлены фильтрационные пункты, дежурили кинологи и конная полиция. У нескольких мужчин - противников Марша равенства - во время проверки полицейские обнаружили балаклавы и газовые баллончики.

Согласно сообщениям очевидцев, противники КиевПрайда недалеко от сотрудников конной полиции бросили петарду.

В результате шесть человек были задержаны, так как пытались прорваться сквозь полицейских. Их доставили в участок для выяснения данных. Их действиям должны также дать правовую квалификацию.

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