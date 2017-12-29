Фото дня от NASA: на Марсе до 100°C мороза, местами возможен снег

Осенние и зимние температуры частично преображают поверхность Красной планеты: углекислый газ из атмосферы превращается в кристаллы сухого льда, оседающие на землю. Об этом пишут сотрудники аэрокосмического управления США, комментируя яркие фото четвертой от Солнца планеты.

Снимки сделаны автоматическим зондом Mars Reconnaissance Orbiter, который находится на орбите Марса.

"MRO использовал свои мощные камеры и спектрометры, чтобы подробно запечатлеть зрелище зимних красот на Красной планете", - восторгаются в NASA.

Климат Марса, как и на Земле, носит сезонный характер. Для его северного полушария характерны более мягкая зима и прохладное лето; в южном полушарии зима более холодная, а лето более жаркое. Средняя температура составляет примерно −63°C, а суточный температурный диапазон составляет от −89 до −31°C. Самая низкая зафиксированная температура - 127°C мороза.

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Фото: NASA

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