Как выглядит Крымский привоз в Симферополе: фоторепортаж

Во временно оккупированном Крыму на самый большой в Симферополе оптовый рынок сельскохозяйственной продукции Крымский привоз овощи и фрукты в основном поставляют из российских областей через Керченскую переправу, а также из Турции, Азербайджана, Узбекистана. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"До аннексии Крыма овощи и фрукты на рынок привозили из местных хозяйств и с территории материковой Украины. Но после перекрытия Северо-Крымского канала и "торговой блокады" продукцию поставляют из российских областей через Керченскую переправу, а также из Турции, Азербайджана, Узбекистана. Местные продавцы утверждают, что цены, по сравнению с прошлым годом, существенно не изменились", - отмечается в сообщении.

Водители фур рассказали, что по Керченскому мосту будут пускать лишь пустой большегрузный транспорт. "Груженный, как и прежде, будут переправлять паромом", - добавили они.

Из крымского винограда столовых сортов осталось только немного Молдовы. Жители города говорят, что яблоки на рынке местные, а все остальное - импортное.

"Фермеры из Первомайского района продают собственноручно выращенную капусту. Рассказывают, что раньше для полива использовали воду из Северо-Крымского канала, а ныне - артезианскую, что очень затратно", - говорится в сообщении.

Недавно на Крымском привозе сгорела торговая палатка с овощами.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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