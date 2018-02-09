Венский бал: фоторепортаж

В Австрии 8 февраля состоялось одно из главных протокольных событий года - Венский бал. На него впервые был приглашен президент Украины.

Петра Порошенко вместе с супругой пригласил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в качестве личного почетного гостя.

Всего на балу присутствовали около 500 гостей, среди которых был и самый молодой канцлер Австрии Себастьян Курц, с которым Порошенко накануне провел совместный брифинг.

Фото: facebook.com/wiener.staatsoper, instagram.com/wienerstaatsoper

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