Венский бал: фоторепортаж
09.02.2018, 16:45 (23 Фото)
В Австрии 8 февраля состоялось одно из главных протокольных событий года - Венский бал. На него впервые был приглашен президент Украины.
Петра Порошенко вместе с супругой пригласил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в качестве личного почетного гостя.
Всего на балу присутствовали около 500 гостей, среди которых был и самый молодой канцлер Австрии Себастьян Курц, с которым Порошенко накануне провел совместный брифинг.
Фото: facebook.com/wiener.staatsoper, instagram.com/wienerstaatsoper
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