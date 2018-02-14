Олимпиада-2018: россиян выгнали со стадиона из-за символики СССР
Российские болельщики спровоцировали скандал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, придя на трибуны с советской символикой. В результате их вынудили покинуть соревнования, сообщает пропагандистское издание Газета.Ru.
Инцидент произошел 13 февраля на соревнованиях по лыжным гонкам в спринте на курорте Альпензия. Сотрудники стадиона заметили у фанатов из РФ "флаг с изображением Владимира Ленина" и попытались его отобрать.
Один из россиян, представившийся "Алексеем с Колымы", заявил, что организаторы соревнований "пошли против правил", поскольку флаги СССР на Олимпиаде "не запрещены".
"Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть", - пожаловался он.
Позднее выяснилось, что россияне принесли с собой на стадион флаг СССР и знамя комсомола (ВЛКСМ) с портретом Ленина. Отдавать символику организаторам болельщики отказались, поэтому были вынуждены покинуть соревнования.
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Впоследствии сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика на Играх запрещена из-за напряженных отношений между Южной Кореей и КНДР.
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде из-за допингового скандала. Также спортсменам из РФ запретили использовать в экипировке символику для национальной идентификации.
В связи с этим решением российские болельщики предложили своей сборной приехать на Игры с флагом и гимном СССР, так как музыка гимнов России и Советского Союза совпадает.
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Фото: Газета.Ru
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