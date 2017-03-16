Протесты в Бразилии: демонстранты захватили здание Минфина - фото

В столице Бразилии, городе Бразилиа, сотни протестующих против пенсионной реформы захватили здание Министерства финансов и несколько часов находились там. Об этом сообщает служба Би-би-си.



В другом крупнейшем бразильском городе, Сан-Паулу, митингующие перекрыли дорожное движение. Всего в акциях протеста по всей стране приняли участие несколько тысяч человек.



Власти Бразилии планируют повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди жителей южноамериканской страны, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.



Президент Мишел Темер заявил, что изменения в пенсионном законодательстве необходимы для стабилизации бразильской финансовой системы и предотвращения коллапса самой пенсионной системы.



При этом Темер пообещал, что права нынешних и будущих пенсионеров не будут нарушены, однако протестующие не согласились с его аргументами.



Также президент Бразилии считает, что отказ от пенсионной реформы стал причиной кризиса в Испании, Португалии и Греции.

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Оппозиция в свою очередь утверждает, что власти наказывают таким образом простых граждан, которые и без того оказались в тяжелой ситуации, а 13 млн из них (12,6% трудоспособного населения Бразилии) не могут найти работу.



По мнению аналитиков, сейчас Бразилия переживает одну из серьезнейших рецессий за последнее столетие.

10 марта 2017 года сообщалось, что в ходе протестов против решения суда об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе погибли два человека.

Фото: EPA



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