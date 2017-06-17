В Германии открыли мечеть для либеральных мусульман

Мечеть Ибн-Рушд-Гете для либеральных мусульман открыла свои двери на четвертом этаже евангельской церкви святого Иоганнеса в берлинском районе Моабит. Об этом сообщает DW





В ее названии - имена арабского исламского ученого, врача и философа Ибн Рушда, также известного как Аверроэс (1126-1198), а также немецкого писателя и мыслителя Иоганна Вольфганга фон Гете (1749-1832). Мужчины и женщины вместе будут здесь молиться и проповедовать, а Коран трактовать с "историко-критической" позиции. Мечеть будет открыта для всех, за одним лишь исключением, рассказала автор инициативы Сейран Атеш (Seyran Ateş) изданию Der Spiegel: "В никабе или парандже в нашу мечеть никто не зайдет!" В конце концов, по ее словам, традиция полностью закрывать лицо женщины не имеет ничего общего с религией, а является скорее политическим заявлением.





Сама Сейран Атеш на политические заявления тоже не скупится. Как раз к открытию мечети она представляет свою новую книгу под названием "Салям, госпожа имам". В ней верующая мусульманка Атеш возмущается фундаменталистскими тенденциями в исламе. В Германии преобладает турецкий государственный ислам, замечает она. Большая часть имамов, по ее словам, имеют проблемы с темами свободы вероисповедания, равноправия мужчин и женщин и прав гомосексуалистов. Они проповедуют "позавчерашний" ислам, добавляет она, и как следствие - либеральные мусульмане Германии чувствуют себя бездомными.





Сейран Атеш сейчас завершает образование имама. "Долгое время я только мечтала о том, чтобы либеральные мусульмане объединились ради исповедания ислама, который четко одобрял бы демократию и равноправное сообщество верующих, - написала она в газетной статье. - Я долго ждала того, чтобы люди, которые лучше, чем я, знакомы с Кораном, открыли подобную мечеть. Иногда у меня складывалось впечатление, что я "жду Годо". В конце концов, я решила самостоятельно реализовать свой замысел ".





Решив основать либеральную мечеть, Сейран Атеш заявила о себе как о "поборнице современного ислама", считает Фабиан Виттрек, профессор религии и политики университета Мюнстера. Об этом, в частности, свидетельствует ее отмежевание от консервативных исламских объединений, добавляет Виттрек в интервью DW.





И действительно, Атеш резко критикует большие мусульманские объединения: по мнению юристки, ислам необходимо срочно модернизировать. Все больше мусульман и мусульманок требуют свободного ислама, который поощряет к диалогу с другими религиями, рассказала 54-летняя женщина изданию Die Zeit. Однако такого ислама в Европе нигде нет, добавляет она. "Существуют только консервативные сообщества, которые не допускают критики и сомнений", - отмечает Атеш.





Из-за либеральной трактовки ислама Сейран Атеш годами подвергается критике и получает угрозы. В возрасте шести лет она приехала из Турции в Германию. Свое юридическое образование в Берлине Атеш оплатила, работая в юридической консультации для женщин из Турции.





С 1997 Сейран Атеш работает адвокатом, который борется против домашнего насилия и принудительных браков. Атеш является автором нескольких книг, среди которых - "Мультикультурная ошибка" (2007), в которой она возлагает ответственность на "фанатов мультикультурализма" и их "переодетое в толерантность равнодушие к иммигрантам" за "ужасное сосуществование культур". Уже тогда она критиковала то, что представители консервативных мусульманских сообществ не заботились об успешной интеграции иммигрантов.





После исламистских нападений в Манчестере и Лондоне Атеш потребовала от мусульман "сделать больше для противостояния экстремизму в исламе". "Молчаливое большинство мусульман должно наконец понести ответственность и что-то противопоставить, - сказала она берлинском изданию Berliner Tageszeitung. - Боюсь, что сегодня каждый мусульманин и каждая мусульманка должны спросить себя: что ты делаешь, чтобы помешать злоупотреблению и дискредитации твоей религии?" Ответить на этот вопрос, по ее словам, трудно из-за большого ощущение бессилия. "В мечети Ибн-Рушд-Гете мы все хотим найти ответ", - добавляет Атеш.





В мае в Портленде, штат Орегон, США, мужчина смертельно ранил двух пассажиров пригородного поезда, после того как они попытались остановить его от оскорблений двух молодых женщин-мусульманок.





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