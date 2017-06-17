В Германии мусульмане вышли на демонстрацию против терроризма
Акция "Без нас: мусульмане и их сторонники против насилия и террора" прошла в субботу, 17 июня, в центре Кельна. Участники мероприятия заявили о своем стремлении дистанцироваться от актов экстремизма и террористических нападений, совершаемых радикальными исламистами. Об этом сообщает DW.
Собравшиеся прошли маршем от станции метро Хоймаркт к площадям Ноймаркт и Рудольфплатц. Эксперт по исламу и одна из организаторов шествия Ламья Каддор, ранее занимавшая пост председателя Либерально-исламского союза Германии, сообщила, что в акции приняли участие около 3 тысяч человек. По данным полиции, в марше участвовали около тысячи человек.
Мероприятие поддержал Центральный совет мусульман Германии, представители турецкой общины в ФРГ и известный египетский активист Тарек Мухаммед. Вместе с тем "Турецко-исламский союз религиозных учреждений" (Ditib) и "Исламский совет ФРГ", который Федеральное ведомство по охране конституции относит к экстремистским организациям, участвовать в нем отказались.
Ранее в Берлине открылась мечеть для либеральных мусульман, где имамом является женщина.
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