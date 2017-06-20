В центре Брюсселя произошел теракт. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с места событий.

По словам полицейских, на Центральном вокзале города произошел взрыв. Они назвали произошедшее терактом.

Часть исторического центра возле вокзала перекрыта полицией.

На месте работают также пожарная служба.

По данным кризисного центра Брюсселя, бельгийские военные, которые дежурят на улицах в центре города, нейтрализовали преступника.

"Ситуация под контролем" - сообщается в Twitter кризисного центра.

Теракт вызвал панику на площади возле Брюссельской ратуши.

После звука хлопка около 500 человек бросились бежать с площади на прилегающие улицы.

По данным пресс-службы пожарной службы Брюсселя, взрыв был малой мощности, жертв нет. Взрыв произошел около 22:00 по киевскому времени. Над городом кружат вертолеты.

22 марта в аэропорту и на станциях метро Брюсселя прогремели взрывы. В результате терактов, по последним данным бельгийской прокуратуры, погибли 32 человека, около 150 были ранены.

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