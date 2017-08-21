Великое американское затмение: исторический момент для США

Сегодня, 21 августа, в 19:00 по киевскому времени началось полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд и наблюдали это жители города Карбондейл в штате Иллинойс США. Частичное затмение можно было увидеть на всем континенте.

Затмение 21 августа названо Великим американским затмением, поскольку оно стало первым солнечным затмением со времени образования США и его полную фазу можно было наблюдать исключительно в этой стране. Предыдущее затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года.



Миллионы американцев направились в города США, где затмение можно было лучше рассмотреть. За этим природным явлением наблюдали как вокруг Белого дома, так и на его террасах. В объективы камер попал президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Бэрроном.



Во время полного солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, бросая тень на нашу планету. Наступают сумерки, а вокруг Солнца становится видимой корона - внешние слои его атмосферы. Также становятся видимыми яркие звезды и планеты.



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